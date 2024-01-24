بيع تذاكر المواجهة غدا.. نقل مباراة الحمراوة و العميد إلى ملعب زبانة

أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن نقل مواجهة مولودية وهران أمام الضيف مولودية الجزائر، برسم الجولة 15 من الرابطة المحترفة الأولى، إلى ملعب زبانة.

وحسب بيان الرابطة، عبر صفحتها موقعها الرسمي، فقد تقرر نقل المواجهة من ملعب ميلود هدفي إلى ملعب زبانة.

وفي ذات السياق، أكدت إدارة مولودية وهران، أن عملية بيع تذاكر هذه المواجهة، ستتم على مستوى أكشاك ملعب زبانة غدا الخميس.