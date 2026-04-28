بيع تذاكر نهائي الكأس بملعبي 20 أوت و5 جويلية

تقرر رسميا طرح تذاكر مباراة نهائي كأس الجزائر 2026، الذي سيجمع شباب بلوزداد باتحاد العاصمة، على مستوى شبابيك ملعبي 20 أوت 55 و5 جويلية 62 على التوالي.

وكشفت إدارة شباب بلوزداد، أن عملية بيع حصة أنصارها من التذاكر ستنطلق غدا الأربعاء، بملعب 20 أوت 1956.

مشيرة في السياق ذاته، إلى أن العملية ستكون في الفترة ما بين 8 صباحا إلى غاية 12:00 زوالا.

ومن جهتها أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، أن حصة أنصارها ستباغ غدا وفي نفس التوقيت. وذلك، على مستوى شبابيك ملعب 5 جويلية 62.

يشار إلى أن الفريقان التقيا في نهائي النسخة الماضية وعاد اللقب لصالح الاتحاد، بعد فوزه بثنائية نظيفة.

ويرتقب أن تكون النسخة الـ 59 لمنافسة الكأس مثيرة بين الشباب والاتحاد، على اعتبار أن الفائز سينفرد بصدارة الأكثر تتويجا في المنافسة بـ 10 ألقاب.