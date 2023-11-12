بيع سترة جلدية لمايكل جاكسون بمبلغ خرافي

بيعت سترة جلدية شهيرة كان يرتديها نجم البوب العالمي مايكل جاكسون في الثمانينات، بمبلغ خيالي في المزاد العلني.

ويبدو أن شهرة وحب الكثير لنجم البوب العالمي مايكل جاكسون لم تتأثر رغم رحيله منذ سنوات طويلة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ارتدى ملك البوب ​​هذه السترة باللونين الأبيض والأسود خلال سلسلة من الإعلانات لعلامة المشروبات بيبسي في عام 1984.

وبيعت سترة جلدية كان يرتديها نجم البوب ​​الأمريكي مايكل جاكسون في الثمانينات، في مزاد بلندن مقابل 250 ألف جنيه إسترليني.أي أكثر من 285 ألف أورو.

وقدر سعر هذه السترة بما بين 200 ألف و400 ألف جنيه إسترليني. وكانت قطعة الملابس جزءًا من مزاد لأكثر من 200 قطعة مرتبطة بصناعة الموسيقى في لندن. والتي تضمنت، من بين أشياء أخرى، قطعًا لجورج مايكل، وإيمي واينهاوس، وديفيد باوي، وOasis، وفرقة البيتلز.

وفي نهاية شهر سبتمبر، تم بيع قطعة رئيسية أخرى لمايكل جاكسون في مزاد بباريس.وبيعت قبعة فيدورا الصوفية المبطنة بالحرير التي ارتداها الفنان في 29 سبتمبر بمبلغ 77640 أورو.