بيع سيارات شيري بالتقسيط .. الشركة تُحذّر

أصدرت شركة “شيري الجزائر”، بيانا هاما لزبائنها، تحذّر فيه من صفحة مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تدّعي بيع سيارات علامتها التجارية “شيري” بالتقسيط.

وتعلم شركة Auto Leader Company زبائنها أن هناك صفحة مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي بيع سيارات علامتنا التجارية “Chery” بالتقسيط.

وأضاف البيان “نؤكد أن هذه الصفحة لا تمثل الشركة بأي شكل من الأشكال. وأنها تسوّق لعروض وهمية بهدف التلاعب بالمستهلكين واستغلالهم”.

ولهذا تحذر الشركة زبائنها من التعامل مع هذه الصفحة أو تقديم أي بيانات شخصية أو مالية لها.

وختمت الشركة بيانها “نحن ملتزمون بحماية حقوق زبائننا كما سنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المضللة. وندعوكم إلى الحذر من أي معلومات أو عروض خارج قنواتنا الرسمية”.

ووضعت الشركة رابط الصفحة التي تقوم بالاحتيال: شيري .