بيع سيارات “شيري”.. 20 نقطة معنية

أعلنت شركة، “أوتو ليدر كومباني” ممثل “شيري”، عن نقاط بيع سيارات هذه العلامة.

كما نشر ممثل علامة “شيري”، 20 نقطة بيع في مختلف ولايات الوطن. في حين، يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.

في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.

كما نشر ممثل العلامة، روابط مواقع نقاط بيع سيارات “شيري”

برج بوعريريج:

https://maps.app.goo.gl/C9J4e8Q3wKcHAqvo8

البليدة:

https://maps.google.com/?q=36.498101,2.834501

الشلف:

https://maps.app.goo.gl/RYP229YAjxrafxmBA

عين البيضاء:

https://maps.app.goo.gl/ygrsnuPEjtDhNo7aA

عين مليلة:

https://maps.app.goo.gl/eZwHuPPZT24kAFba6

سكيكدة:

https://maps.app.goo.gl/nprqw1gARZc3GXwF7?g_st=iw

بسكرة:

https://maps.app.goo.gl/C6dFkgQqtzqcBXvK7?g_st=iw

سطيف:

https://maps.app.goo.gl/QQ342YLjncNPTiN78

خنشلة:

https://maps.google.com/?q=35.426049,7.155161

الأربعاء:

https://maps.google.com/?q=N29%2C+Ouled+Selama&ftid=0x128eff9ca69d2479:0x31886d2bae7d9af5

سيدي بلعباس:

https://goo.gl/maps/GBjPr4HJUHA2S5pcA

تلمسان:

https://maps.app.goo.gl/kuWFvcAjW242ejNbA?g_st=iw

أدرار:

https://maps.app.goo.gl/rv7CJtDsw8UHneA77

تبسة:

https://maps.app.goo.gl/jPL3pvYTTBpdd1XHA

الطارف:

https://maps.app.goo.gl/e6ExbLL7isCotrzo8

سوق أهراس:

https://maps.app.goo.gl/PXwtTT66DZFhs2fN9

ورقلة:

https://maps.app.goo.gl/VxhEfxbyDpeajRkf7

باتنة:

https://maps.app.goo.gl/rWSbM2ZHHfx4nmWs8

بجاية:

https://maps.app.goo.gl/DtrR2bcpJwndxRm17

واد سوف:

https://maps.app.goo.gl/pM92mXjJVR9mTkva8

كما كان ممثل علامة شيري بالجزائر قد نشر عبر حسابه على الفيسبوك يوم السبت الماضي، أن بدء عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات ابتداءً من الخميس 23 نوفمبر.

وبتاريخ 9 نوفمبر، أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company خلال ندوة صحفية عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.

كما كشف أمين شريط، المدير العام لشركة auto leader ، ممثل علامة chery عن أسعار سيارات شيري باقة موديلاتها. التي ستسوق في الجزائر.

في حين، تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية. كما أطلقت العلامة السيارات بأسعار تنافسية تتراوح بين 200 و 500 مليون سنتيم.

كما أكد ذات المسؤول أن “شيري” تعتزم تسويق 11 ألف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. في حين، سيتم رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 ألف وحدة.

في حين، عرضت الشركة 7 موديلات تمثلت في تيغو 2 برو، تيغو 4 برو. تيغو7 برو. كما أعلنت عن سيارات تيغو 8 برو، تيغو 8 ماكس، أريزو 5 وأريزو 8.