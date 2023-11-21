بيع سيارات “شيري”.. 20 نقطة معنية
أعلنت شركة، “أوتو ليدر كومباني” ممثل “شيري”، عن نقاط بيع سيارات هذه العلامة.
كما نشر ممثل علامة “شيري”، 20 نقطة بيع في مختلف ولايات الوطن. في حين، يتعلق الأمر بكل من برج بوعريريج. البليدة، الشلف، عين البيضاء، عين مليلة، سكيكدة، بسكرة، سطيف، خنشلة، الأربعاء، سيدي بلعباس، تلمسان. أدرار، تبسة، الطارف، سوق أهراس، ورقلة، باتنة، بجاية، واد سوف.
في حين، أشارت الشركة “أوتو ليدر كومباني” إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي الولايات خلال الأيام المقبلة.
كما نشر ممثل العلامة، روابط مواقع نقاط بيع سيارات “شيري”
برج بوعريريج:
https://maps.app.goo.gl/C9J4e8Q3wKcHAqvo8
البليدة:
https://maps.google.com/?q=36.498101,2.834501
الشلف:
https://maps.app.goo.gl/RYP229YAjxrafxmBA
عين البيضاء:
https://maps.app.goo.gl/ygrsnuPEjtDhNo7aA
عين مليلة:
https://maps.app.goo.gl/eZwHuPPZT24kAFba6
سكيكدة:
https://maps.app.goo.gl/nprqw1gARZc3GXwF7?g_st=iw
بسكرة:
https://maps.app.goo.gl/C6dFkgQqtzqcBXvK7?g_st=iw
سطيف:
https://maps.app.goo.gl/QQ342YLjncNPTiN78
خنشلة:
https://maps.google.com/?q=35.426049,7.155161
الأربعاء:
https://maps.google.com/?q=N29%2C+Ouled+Selama&ftid=0x128eff9ca69d2479:0x31886d2bae7d9af5
سيدي بلعباس:
https://goo.gl/maps/GBjPr4HJUHA2S5pcA
تلمسان:
https://maps.app.goo.gl/kuWFvcAjW242ejNbA?g_st=iw
أدرار:
https://maps.app.goo.gl/rv7CJtDsw8UHneA77
تبسة:
https://maps.app.goo.gl/jPL3pvYTTBpdd1XHA
الطارف:
https://maps.app.goo.gl/e6ExbLL7isCotrzo8
سوق أهراس:
https://maps.app.goo.gl/PXwtTT66DZFhs2fN9
ورقلة:
https://maps.app.goo.gl/VxhEfxbyDpeajRkf7
باتنة:
https://maps.app.goo.gl/rWSbM2ZHHfx4nmWs8
بجاية:
https://maps.app.goo.gl/DtrR2bcpJwndxRm17
واد سوف:
https://maps.app.goo.gl/pM92mXjJVR9mTkva8
كما كان ممثل علامة شيري بالجزائر قد نشر عبر حسابه على الفيسبوك يوم السبت الماضي، أن بدء عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات ابتداءً من الخميس 23 نوفمبر.
وبتاريخ 9 نوفمبر، أعلنت شركة أوتو ليدر كومباني auto leader company خلال ندوة صحفية عن الإطلاق الرسمي لعلامة شيري في الجزائر بحلتها الجديدة.
كما كشف أمين شريط، المدير العام لشركة auto leader ، ممثل علامة chery عن أسعار سيارات شيري باقة موديلاتها. التي ستسوق في الجزائر.
في حين، تتضمن موديلات تتناسب مع متطلبات السوق الجزائرية. كما أطلقت العلامة السيارات بأسعار تنافسية تتراوح بين 200 و 500 مليون سنتيم.
كما أكد ذات المسؤول أن “شيري” تعتزم تسويق 11 ألف مركبة قبل نهاية السنة الجارية. في حين، سيتم رفع كوطة السنة المقبلة إلى 50 ألف وحدة.
في حين، عرضت الشركة 7 موديلات تمثلت في تيغو 2 برو، تيغو 4 برو. تيغو7 برو. كما أعلنت عن سيارات تيغو 8 برو، تيغو 8 ماكس، أريزو 5 وأريزو 8.