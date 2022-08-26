قناة النهار بيع شقق فوق أراضي مرهونة.. الوجه الجديد للإحتيال العقاري بقلم النهار أونلاين نشر في 26 أوت 2022 - 21:57 شارك غرِّد أرسل 72 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/wTYL2 اقرأ أيضا سطيف.. تشييع جثمان لاعب مولودية العلمة "قوادري منصف" الى مثواه الاخير بمقبرة العلمة قناة النهار 26 أوت التأمين على الممتلكات .. ثقافة غائبة في ظل تكفل الدولة بالتعويض قناة النهار 21 أوت يما قوراية وساحل الزيقواط".. قبلة العائلات الباحثة عن الهدوء والتمتع بالطبيعة" قناة النهار 13 أوت سعيدة : عائلة سعودي تناشد المحسنين مساعدتهم لعلاج إبنتهم في الخارج قناة النهار 16 أوت صريح جدا: رمي النفايات سلوك يشوه صورة المصطاف الجزائري قناة النهار 07 أوت بمهارة عالية ..هكذا يسير النقيب أسامة الحوامات من الأرض لإطفاء الحرائق قناة النهار 19 أوت توقيف 3 أشخاص وإسترجاع 5 مركبات نفعية محل سـ.ـرقة قناة النهار 15 أوت تساؤلات: وزارة الصناعة الصيدلانية.. 5 أيام أمام المصنعين لتوفير الأدوية بالصيدليات قناة النهار 23 أوت سكان عين العسل بالطارف يستغيثون.. "رانا نعانوا والناس راهي تمـ.ـوت" قناة النهار 17 أوت إستهلاك المكملات الغذائية وأدوية التنحيف والتسمين بشكل عشوائي الأطباء يحذرون قناة النهار 21 أوت