بيع علب فارغة للأحذية من الصين.. حماية المستهلك تدق ناقوس الخطر !

عبرت، المنظمة الوطنية لحماية المستهلك “ابوس”، عن استيائها من بعض الصفحات التي تنشر اشهارات لبعض المنتوجات على أنها قادمة من الصين.

كما أشارت، منظمة حماية المستهلك، إلى أن المشكل في هذه العروض الترويجية، يكمن في إمكانية تصنيع هذه المنتوجات محليا. وتتمثل هذه المنتوجات حسب المنظمة ذاتها، في علب فارغة تستعمل للأحذية على أساس أنها مصنوعة في الصين.

وبالمقابل، وعن تفاصيل القضية، أخطرت “أبوس”، أن هذه العلب تستعمل للوضع منتوج مصنوع في الجزائر والترويج على أنه مستورد.

وجاء في منشور المنظمة “ما أهمية بيع علب فارغة للأحذية ؟! ويمكن تصنيعها محليا”. “معلومات أنه يتم استعمالها بوضع منتوج محلي والترويج أنه مستورد “.