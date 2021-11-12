بيع كرة توم هانكس فى فيلم Cast Away بمبلغ خيالي

كشفت عدة تقارير أجنبية عن بيع كرة توم هانكس التي استخدمها في فيلمه الشهير Cast Away الذي عرض عام 2000. بقيمة 308 آلاف دولار في مزاد. لتتخطى كرة الطائرة التوقعات التي أعدها القائمون على المزاد، حيث تم وضع توقعات تصل لـ 60 ألف دولار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة recentsworld، فإن كرة الطائرة الأشهر في تاريخ السينما. والتي استخدمها توم هانكس في عمل سينمائي حظي باهتمام الكثيرين وحصد شعبية ضخمة، تم بيعها بمبلغ 308 آلاف دولار.

وحقق الفيلم الأمريكى Cast Away، نجاحًا باهرًا عام 2000، زيادة على ذلك رشح بطله توم هانكس لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف في شركة لتوصيل الطرود تسقط طائرته في المحيط، لكنه ينجو بأعجوبة ليجد نفسه على جزيرة غير مأهولة. فحاول التعايش مع هذا الأمر، لكن مع محاولات مستمرة للإبحار عبر طوف صنعه بنفسه.

وبعد 4 أعوام من المحاولات المستمرة، مرت سفينة بالقرب من طوفه الهائم على سطح المياه، فجرى إنقاذه وإعادته إلى بلدته. ليجد زوجته ارتبطت بآخر وتبدلت كثير من الأمور، ليعود به الحال إلى ما كان عليه في الجزيرة من وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، نجح النجم توم هانكس مرة أخرى في تعزيز حضوره في المشهد السينمائي العالمي. بدور بطولة فردية في الفيلم الأمريكي ”Finch“ الصادر مطلع شهر نوفمبر. ويصور نهاية الحياة البشرية على كوكب الأرض إثر حدث كوني قاتل.