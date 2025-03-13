بيع لحوم ” الغنمي” ب 1500 دينار فقط

تم اليوم الخميس الافتتاح الرسمي لنقاط بيع لحوم طازجة ( غنمي) بسعر 1500 دج للكلغرام. والمستورد من رومانيا من طرف شركة طواهرية للتموين.

وحسب المكلفة بالاعلام في شركة “طواهرية للتمويل” فاطمة الزهراء نازف، فقد تم افتتاح أول نقطة بيع ببلدية الشراقة. وهي مفتوحة للمواطينين لشراء اللحوم الطازجة بأسعار تنافسية.

وأضافت المتحدثة أنه هذه اللحوم قادمة من رومانيا،التي تمتلك لحوم طازجة تعتبر الرقم 1 في الأسواق الأوروبية.

كما تتواجد نقاط بيع أخرى على مستوى كل من ولايات باتنة تبسة ورقلة وعين تيموشنت ووهران.

وبالنسبة لجودة اللحوم قالت المتحدثة أن طريقة الذبح تكون بطريقة شرعية، كما أن المواطن يستطيع. أن يختار الجزء الذي يريده بسعر 1500 دينار جزائري.

العملية متواصلة حتى بعد عيد الأضحى

من جهة أخرى قالت المتحدثة أن تسويق اللحوم سيتواصل حتى عيد الاضحى المبارك وطيلة أيام السنة، وهذا لتميكن المواطن من اقتناء اللحوم باسعار في متناول المواطن البسيط.