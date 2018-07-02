بيع لحوم “كمال البوشي” بالمزاد العلني في بوهران

قامت اليوم الإثنين مديرية أملاك الدولة بوهران بالإشراف على عملية البيع بالمزاد العلني للحوم المستوردة من البرازيل لصاحبها كمال البوشي.

والتي تم حجزها على متن باخرة فيقا ميركوري نهاية شهر ماي الماضي.

وتمت عملية البيع بقرار منمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة التي أمرت كل من مديرية الفلاحة، مديرية التجارة، مديرية أملاك الدولة وجمارك وهران.

وهذا بعد عملية الجرد لمحتويات اللحوم ومن ثمة تحويل عينات من كل حاوية الى المخبرالبيطري لمستغانم، الذي أكد صلاحيتها للاستهلاك.

بإستثناء حاويتين سيتم حرق محتوياتها الفاسدة من اللحوم.

وقد تم يوم الخميس الماضي في عملية أولى البيع بالمزاد العلني للحوم الطازجة.

التي حددت مدة انتهاء مدة صلاحيتها إلى غاية 17 جويلية 2018.

فيما تمت العملية الثانية للبيع يوم أمس في حين ستتم عملية البيع بالمزاد العلني للحوم المجمدة.

والتي حددت مدة انتهاء صلاحيتها إلى غاية شهر مارس 2019 خلال الاسابيع القادمة بعد تأكيد قابليتها للاستهلاك.