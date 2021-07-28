كشفت صحيفة “ديلي مايل” البريطانية اليوم الأربعاء أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضا رسميا لضم “جاك غريليتش”.

وبحسب ذات الصحيفة فإن مانشستر سيتي سيقدم عرضًا قيمته 90 مليون يورو، للتعاقد مع غريليش الذي يرغب هو أيضا في الالتحاق بتشكيلة المدرب “بيب غوارديولا”.

أما بالنسبة لهاري كين مُهاجم توتنهام هوتسبير فشرحت الصحيفة أن صفقة غريليش ستستهلك الكثير من الأموال، وهو ما قد يؤدي للتأثير على إتمام ضم كين الذي يطلب “السبيرز” 180 مليون يورو لبيعه.

وختمت أن السيتي قد يلجأ لفكرة بيع النجم الدولي البرتغالي برناردو سيلفا، في محاولة لجمع أكبر مبلغ ممكن لإقناع توتنهام ببيع كين.