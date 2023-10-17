بيع وتسويق ضمادات مغشوشة.. التماس تشديد العقوبة لابنة معزوز وزوجته

إلتمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء تيبازة تشديد العقوبة لمعزوز “غ” ابنة رجل الاعمال معزوز احمد. رفقة امها “ي.ن” و متهمين آخرين من بينهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية.

إضافة إلى متهمين آخرين، كل من “زك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”. هذا بعد أن وجّهت لهم تهما تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر. وجنحة عرض منتوج فاسد للبيع ،وجنحة الغش في المواد الطبية وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج. جنحة تعريض حياة الغير للخطر، عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية. وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.

وبالرجوع إلى قضية الحال، تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الأظافر، بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغوش.