بيع 14 ألف تذكرة تحسبا لودية الخضر والرأس الأخضر

سجلت عملية بيع تذاكر المواجهة الودية المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني، ونظيره الرأس الأخضر بعد غد الخميس اقبالا كبيرا من طرف الجمهور الجزائري.

وكشف حسان لعجاج، مدير مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة في تصريح لموقع النهار أونلاين، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تمت الى حد الآن بيع 14 ألف تذكرة.

كما أشار ذات المسؤول في تصريحاته من مطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، على تبقي 4 آلاف تذكرة مخصصة لودية الخضر والرأس الأخضر، المقررة الخميس بملعب الشهيد حملاوي.