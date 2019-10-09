بيع 55 ألف تذكرة لحفل سيلين ديون في 9 دقائق

في وقت قياسي، بيعت كل تذاكر الحفل الذي ستحييه المغنية الكندية سيلين ديون يوم 16 جويلية 2020 في كاراييكس .

ولم تستغرق عملية البيع التي جرت عن طريق الانترنيت أكثر من 9 دقائق.

وهنأ منظمو اكبر مهرجان في اوروبا بعضهم البعض، بعد نفاذ كل تذاكر ، والمقدرة بـ55 ألف تذكرة، واصفين الحدث بغير العادي.

الحفل ستحييه سيلين ديون في 16 جويلية من السنة القادمة في 9 دقائق.

ووصف المنظمون الحادثة بالحدث الخارق وغير العادي، محطمين كل الارقام القياسية لكون لأول مرة في التاريخ تباع كل التذاكر في هذا الوقت القياسي.

سيعرف المهرجان المقام في فرنسا ما بين 16 و 19 جويلية القادم حضور العديد من الوجوه الفنية الكبيرة.

الأمور تختلف تماما عندنا في الجزائر، وكمثل فقط، الـ30 ألف تذكرة بالنسبة لحفل سولكينغ في أوت الماضي، استغرق وقت بيعها أسابيع وإلى غاية الساعات الأخيرة قبل الحفل.