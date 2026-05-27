بيع الأضاحي المستوردة متواصل عبر منصة “أضاحي”

تتواصل عملية بيع الأضاحي المستوردة عبر منصة “أضاحي” خلال اليوم الأوّل من عيد الأضحى المبارك.

وبإمكان جميع المسجلين الذين لم يقتنوا أضحيتهم بعد التوجه إلى أي نقطة بيع لاستلام أضحيتهم.

كما يمكن التسجيل في منصة “أضاحي” من أجل اقتناء أضحية خلال هذه الأيام.

ونشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها فيديو توضيحيًا للولايات المتوفرة فيها الأضاحي المستوردة.

وتأتي هذه العلمية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار التحضيرات الجارية لضمان حسن سير عملية توزيع المواشي المستوردة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026.

وتتم العملية حصريًا عبر المنصة الرقمية: adhahi.dz .

وفي إطار تسهيل العملية على المواطنين وتشجيع وسائل الدفع الحديثة، تم تحديد أسعار البيع كما يلي:

50.000 دج عند الدفع نقدًا.

49.000 دج عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

48.000 دج عند الدفع عبر الإنترنت.