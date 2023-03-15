“بيغاسوس مملكة التجسس” كتاب جديد للصحفي منصور قدور بن عطية

صدر بحر هذا الأسبوع عن دار الوعي للنشر والتوزيع بالجزائر العاصمة كتاب جديد بعنوان “بيغاسوس مملكة التجسس”. للصحفي والحقوقي الجزائري منصور قدور بن عطية.

هو أول كتاب يسلط الضوء بشكل مكثف حول فضيحة التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته الشركة الإسرائيلية “أن أس أو” واستعمله المخزن المغربي. ودول أخرى عن كثب للتطفل على الأصدقاء، الجيران قبل الخصوم السياسيين.

بالرغم من مرور زهاء 20 شهرا على الوقائع التي صدمت العالم في منتصف جويلية 2021 لا يزال المغرب الذي عرته فضيحة جديدة هي فضيحة الرشاوي الأوروبية مؤخرا. في حالة إنكار فج أو تقمص بائس لدور الضحية. مع أنه لم يغير منذ سنوات طريقة تعامله مع مثل هذه الأحداث فهو يحاول تكميم الأفواه واستخدام العاطفة استعدادا للهجوم القضائي على الجميع وإغراق الفضاء المحلي بأطروحة المؤامرة.

كما يتضمن هذا الكتاب الذي يتكون من ثلاثة أجزاء، 22 فصلا تتطرق إلى السياق التاريخي للأحداث المتعلقة ببرنامج التجسس بيغاسوس بداية من التحقيق الدولي الذي كشف عن قرابة 50 ألف رقم هاتفي مستهدف. ووصولا إلى قائمة هآرتس الإسرائيلية التي تتضمن 1.400 مستهدف. مؤكد أي بين 18 جويلية 2021 ونهاية جانفي 2022.

كما اعتمد المؤلف وهو صحفي بالإساس يمتلك مهارة مهنية تقارب عقدين على المنهج الوصفي والتاريخي لربط الأحداث بشكل منهجي وإيصالها للقارئ بطريقة بسيطة وسلسة وعلى المنهج التحليلي لفهم خلفيات هذا التجسس وأغراضه الأساسية والفئات المستهدفة. (القائمة الزرقاء والقائمة المغربية) وطبيعة المعلومات التي تحاول المخزن الوصول إليها تم استعمالها في وقت لاحق.

كتاب يحتوي على 300 صفحة ومزوّد بالوثائق

وينتقل القارئ لهذا الكتاب الذي يقع في 300 صفحة من فصل إلى آخر وهو مزود بالوثائق. ولاسيما القصص الخبرية الثلاثون المتعلقة “بمشروع بيغاسوس”. (التحقيق الدولي) التي تم نشرها من قبل 18 منظمة ووسيلة إعلام دولية في 10 بلدان (زهاء 110 مقال في مختلف المنافذ الإعلامية المشاركة في هذا التحقيق).

واستند المؤلف على مادة صحفية لنحو 30 منفذ إعلامي دولي وإقليمي وعلى المصادر الصحفية في المغرب. والجزائر وبعض الدراسات العلمية لمتابعة تطورات هذا الحدث فخصص الجزء الأول لبرنامج التجسس. الإسرائيلي الالكتروني ولمشروع التحقيق الدولي. ثم تطرق لردود الأفعال في الجزائر والصحراء الغربية وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية. ولتعقيبات المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الضحايا قبل أن يقوم في الجزء الأخير. بتفكيك أغراض هذا الاختراق الكبير للخصوصية وللحقوق الإنسانية الأساسية.

ويعتبر هذا الكتاب الأول من نوعه في مسيرة الصحفي الذي صدر له قبل ذلك ثلاث كتب متخصصة في قوانين الصحافة وتشريعات الإعلام هي “الصحفي المحترف بين القانون والإعلام” في 2016. و”مدونة الإعلام في الجزائر” في 2018. و”الإعلام العمومي في الجزائر” في 2022 وكلها صادرة عن دار جسور للنشر والتوزيع في انتظار أعمال أخرى تزاوج بين الحقل القانوني. والعمل الميداني الذي يسعى دائما إلى الاقتراب من الحقيقة وكشف كل تفاصيلها بما يخدم القارئ والباحث معا.

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