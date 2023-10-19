بيغ رامي يبكي حزنا على فلسطين ويوجه رسالته للقادة العرب

ظهر البطل العالمي المصري والفائز بـ “ميستر أولمبيا” مرتين ممدوح السبيعي الملقب بـ “بيغ رامي” متأثرا إلى حد البكاء بعد تأثره لما يتعرض له أبناء غزة.

وأبدى بيغ رامي حزنه الكبير لما تعرض له إخوانه العرب، حيث قال في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “أسوأ شعور هو أن الإنسان يشعر أنه خائن، ويشعر بأنه تم تمثيله بسلاح التي يموت بها أطفالنا”.

ووجه النجم المصري رسالته الخاصة إلى فحواها أن الدور سيأتي على أي شخص يضن أن القضية لا تعنيه “لقد تخلينا عن فلسطين و منذ ذلك الحين أصبحنا نواجه الذل”.

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