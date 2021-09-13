بيكانتو” بـ400 مليون.. أصحاب السيارات المستعملة يلهبون الأسواق”

تشهد في الآونة الأخيرة، أسواق السيارات المستعملة، في معظم ربوع الوطن، ارتفاع جنوني غير مسبوق للأسعار. حيث يشتكي المواطن من عدم قدرته شراء سيارة مستعملة بـ100 مليون سنتيم، أما مواقع التواصل الاجتماعي فقد عرفت حملة من السخرية والاستياء وسط الرأي العام.

وعند تصفحنا لمواقع وصفحات متخصصة في المجال، وجدنا السيارات تفوق 6 سنوات تكلفتها أكثر 120 مليون سنتيم. فمثلا سيارة “داسيا لوغان” 2015 وصل سعرها إلى 185 مليون سنتيم، وايبيزا 2011 وصلت 140 مليون سنتيم.

وفي سياق متصل، أثار اعلان لسيارة بيكانتو، والسامبول على مواقع التواصل الاجتماعي استياء وسخرية، بسبب سعرهم الخيالي. حيث وضع أصحاب الإعلان سعر جنوني بلغ 400 مليون سنتيم للبيكانتو و285 مليون سنتيم. وعبّر رواد الفضاء الأزرق، عن صدمتهم من هذه الأسعار الجنونية.

هذا هو سبب التهاب أسعار السيارات

ومن جهته، قال أستاذ الاقتصاد، كمال سي محمد، إن منع الاستيراد وقلة العرض مقارنة بالطلب، جعلا الأسعار تلتهب. كما أرجع المتحدث، الارتفاع إلى سماسرة السوق بالنظر لغياب العرض وكثرة الطلب على المركبات.

وأفاد أستاذ الاقتصاد، في تصريح لـ”النهار أونلاين”، أنه من شروط انخفاض الأسعار، تراجع سعر العملة الصعبة بالسوق الموازية. كما أن –يضيف المتحدث-، انخفاض سعر المركبات يفرض إغراق السوق بالسيارات الجديدة. وحسب سي محمد، فإن تراجع أسعار السيارات المستعملة لن يتحقق إلا إذا كان العرض على السيارات الجديدة أكثر.

للتذكير، فصلت الحكومة في ملف استيراد السيارات المستعملة، وأعطت الضوء الأخضر لتحرير الواردات من السيارات المستعملة رسمياً.

ورغم أن الحكومة اتخذت قرارها فيما يتعلق باستيراد هذا النوع. إلا انها لا تزال تتردد في طرح التفاصيل العملية لهذا الإجراء والخطوات التنفيذية لتطبيقه.

كما رفعت الوزارة الأولى، اليوم الاثنين، إجراء غلق سوق السيارات المستعملة، ابتداء من يوم غد. فهل بهذا القرار سيتم الفصل نهائيا في ملف استيراد السيارات المستعملة وكسر الأسعار الملتهبة؟

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