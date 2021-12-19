بيكهام يوّجه رسالة خاصة للجزائريين بعد التتويج بلقب كاس العرب

أبدى نجم منتخب انجلترا سابقا دافيد بيكهام إنبهاره من المستوى العالي الذي أبان عنه. المسؤولين عن تنظيم منافسة كأس العرب من الجانب التنظيمي.

كما أشاد بالمنتخبات التي قدمت مستويات جيدة من الجانب الفني والتقني خاصة المنتخب الوطني الجزائري الذي أبهره عدد من اللاعبين.

وقال دافيد بيكهام في تغريدة له عبر الصفحة الرسمية له على الفايسبوك: “شاهدت إثارة منقطعة النظير أمس عندما حضرت مباراة نهائي كأس العرب. ورأيت عدد من أصدقائي هناك، منهم أٍرسين فينغير إلى جانب الحكم الكبير بيار كولينا، تهاني الحارة للمتوج باللقب الجزائر”.

يذكر، أن نجم مانشيستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد. كان حاضرا في ملعب البيت بالخور،أين تابع مثله مثل بقية النجوم العالمية التي جلت بقطر، وشاهد كل من فعله براهيمي وزملائه.