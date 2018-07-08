“بيكهام” يُطالب من “إبراهيموفيتش” الوفاء بوَعده !!

طالب النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالوفاء بوعده، بشأن الرهان على المباراة بين منتخبي بلديهما.

وكسب بيكهام الرهان بعد فوز منتخب بلاده على نظيره السويدي بهدفين نظيفين، وتأهله إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018.

وكان السلطان إبرا قد راهن بيكهام قائلا:”إذا فازت إنجلترا، فسأدعوك إلى العشاء في أي مكان تريده في العالم”.

ورد ديفيد بيكهام:”في حال فازت إنجلترا، أريدك أن تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي مرتديا قميصها، وتأكل الشيبس والسمك ما بين الشوطين”.