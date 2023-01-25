بيكيه توسل شاكيرا للعودة إليه!!

ظهرت تفاصيل جديدة حول علاقة النجمة الكولومبية شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه إلى العلن مؤخراً.

وكشف الصحافي جوردي مارتن، أن بيكيه توسل شاكيرا للعودة سوياً بعد شهر من انفصالهما ولكنها رفضت.

ونقل الصحفي عن مصادر مقربة من شاكيرا أن جيرارد بيكيه قرر إنهاء علاقته بالمغنية في أفريل من عام 2022.

مضيفا أن بيكيه بعد مغادرته المنزل بشهر حاول إقناع شاكيرا بمسامحته على كل شيء وإعادة العلاقة إلى طبيعتها لأنه ندم على الانفصال عنها.

مشيرا إلى أنه وبعد فشل محاولة بيكيه، قرر من بعدها المضي قدماً في علاقته مع كلارا شيا والانفصال نهائياً عن شاكيرا.

وأشارت شاكيرا إلى هذا الموقف في أغنيتها الجديدة حين قالت :”لن أعود إليك، حتى إذا كنت تبكي أو تتوسل إليّ”.

وكانت النجمة العالمية شاكيرا قد أطلقت أغنيتها الجديدة، التي ظهرت جلياً أنها رسالة لوالد طفليها جيرارد بيكيه.

وتتضمن كلمات الأغنية ما يلي: “لقد غيرت سيارة فيراري لسيارة توينجو، لقد غيرت ساعة رولكس لساعة كاسيو”.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية منذ لحظة انطلاقها، حتى وصل عدد مشاهدتها إلى أكثر من 66 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.

وبعد أن تصدرت الأغنية محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي، رد جيرارد بيكيه على الأغنية بطريقة ذكية وقوية.

فقد ورد ضمن كلمات أغنية شاكيرا الجديدة أنه، أي جيرارد بيكيه استبدل فيراري بسيارة توينغو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو.

فكان رد بيكيه بأن أعلن خلال البودكاست الخاص به أنه وقع اتفاقية مع “كاسيو” علامة الساعات المعروفة.

وظهر النجم في الفيديو وهو يضع في معصمه ساعة “كاسيو”، وأشار إليها قائلاً : “هذه الساعة تدوم مدى الحياة”.