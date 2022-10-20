بيكيه في موقف محرج بسبب شاكيرا

أكدت تقارير إعلامية عالمية، أن لاعب برشلونة بيكي، سيضطر لإرتداء قميصه حاملا إسم شريكته السابقة المغنية الكولومبية “شاكيرا”.

وحسب موقع “ماركا” الإسباني، فإن برشلونة ووفق إتفاقه مع الراعي منصة الموسيقى Spotify، سيرتدي لاعبوه قمصان تحمل أسماء بعض المغنيين فى بعض المباريات.

مثلما حدث في مباراة الكلاسيكو الأحد المنصرم، حيث ارتدى لاعبو البارصا قميص عليه صورة “البومة” شعار مغني الراب درايك.

ومن المنتظر أن تصدر “شاكيرا”، أغنية Monotonia، والتي ستكون كلماتها مقتبسة من علاقتها مع بيكيه.

وأوضح ذات المصدر أنه لم يتم بعد تحديد موعد تنفيذ خطوة قميص شاكيرا، لكنها ستكون على الأغلب خلال إحدى مباريات الموسم الحالي 2023/2022.