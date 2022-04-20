بيكي في قفص الإتهام بعد تسريبات هاتفية مع رئيس الإتحاد الإسباني

إتُهم النجم الإسباني جيرارد بيكي، مدافع برشلونة، بالفساد، بعد تسريب مكالمات له مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس.

وحسبما كشفت عنها صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، فإن تسريبات مكالمات بيكي وروبياليس، كانت من أجل صفقة لتنظيم كأس السوبر الإسباني في السعودية.

كما ذكرت “الكونفيدينسيال”، بأن فكرة إقامة السوبر الإسباني بنظامه الجديد، كانت فكرة بيكي، الذي كان يحاول إقناع روبياليس بالأمر في المكالمات.

ووافق رئيس الاتحاد الإسباني، في نهاية المطاف على إقتراح بيكي، بعد إغراء الأخير لروبيالس بزيادة الدخل المالي.

وذلك من خلال النقل التلفزيوني لمباريات السوبر الإسباني مع زيادة عدد الأندية المشاركة.

يذكر أن، الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كذب تقرير “الكونفيدنسيال” معلنا، بأن صفقة كأس السوبر كانت واضحة وشفافة.