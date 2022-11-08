بيكي يختتم مسيرته الكروية بتلقي بطاقة حمراء
بقلم حواز عبد النور
تلقى سهرة اليوم الثلاثاء، اللاعب الاسباني، جيرارد بيكي، بطاقة حمراء في لقاء فريقه برشلونة أمام المُضيف أوساسونا.
وجاء طرد، المدافع المحوري رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بعد احتجاجه على حكم المباراة ما بين الشوطين.
وبهذا اختتم ،بيكي، مسيرته الكروية بالطرد باعتبار أن موقعة اليوم هي الأخيرة قبل اعتزال كرة القدم.
وكان، بيكي، قد أعلن يوم الخميس الماضي اعتزاله كرة القدم دون توضيح الأسباب.
🚨 جيرارد بيكي يختتم مسيرته بنيل ورقة حمراء 🟥 بسبب احتجاجه على الحكم بعد نهاية الشوط الأول من مباراة برشلونة @fcbarcelona_ara ومضيفه اوساسونا @osasuna_en pic.twitter.com/uRN2sMusdP
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 8, 2022
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