بيكي يختتم مسيرته الكروية بتلقي بطاقة حمراء

تلقى سهرة اليوم الثلاثاء، اللاعب الاسباني، جيرارد بيكي، بطاقة حمراء في لقاء فريقه برشلونة أمام المُضيف أوساسونا.

وجاء طرد، المدافع المحوري رغم جلوسه على مقاعد البدلاء بعد احتجاجه على حكم المباراة ما بين الشوطين.

وبهذا اختتم ،بيكي، مسيرته الكروية بالطرد باعتبار أن موقعة اليوم هي الأخيرة قبل اعتزال كرة القدم.

وكان، بيكي، قد أعلن يوم الخميس الماضي اعتزاله كرة القدم دون توضيح الأسباب.