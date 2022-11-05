بيكي يخوض مباراة الوداع مع برشلونة في مواجهة ألميريا

يواجه النجم الإسباني جيرارد بيكي، رفقة ناديه برشلونة، اليوم السبت، نادي ألميريا، ضمن الجولة الـ13 من الليغا الإسبانية.

وتحمل هذه المواجهة طابع خاص بالنسبة لبيكي، باعتبارها المباراة التي سيودع من خلالها ناديه برشلونة، بعد 14 عاما قضاها في الفريق.

كما كشفت إدارة النادي الكتالوني، عن تحضيرها لبرنامج خاص بهذه المباراة، لتوديع مدافعها بالطريقة التي يستحقها.

ومن المقرر أن يدخل كل لاعبي برشلونة في هذا اللقاء بقميص يحمل عبارة “sempr3″، والتي تعني “دائما 3″، في إشارة لرقم قميص بيكي.

يذكر أن المدافع جيرارد بيكي، وبعد تتويجه بالعديد من الألقاب مع برشلونة، قرّر اعتزال الميادين بشكل نهائي بعمر 35 عاما.