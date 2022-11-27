بيلا حديد الأكثر أناقة على كوكب الأرض

أسندت مجلة British GQ، المتخصصة في مجال الموضة، للعارضة الفلسطينية بيلا حديد لقب “الأكثر أناقةً على كوكب الأرض”.

ونشرت المجلة، قائمتها بأكثر الأشخاص أناقة في العام 2022 التي تضمّنت أسماء مثل هاري ستايلز، وآدم ساندلر، وجادن سميث، وزندايا، جاستن بيبر، وكيم كردشيان.

وقد كان لافتاً إسنادها للعارضة بيلا حديد لقب “الأكثر أناقةً على كوكب الأرض”. نظراً لكونها تبدو بكامل أناقتها في كافة أنواع الأزياء النسائيّة، والرجاليّة، والمسائيّة، والعمليّة، والرياضيّة.

وأعلنت المجلة في هذا الإطار أن بيلا ترتدي الأزياء الرجالية بشكل أفضل من الرجال، وهي يمكنها أن تبدو أنيقة في كل شيء. فأسلوبها في الأناقة شبابي، كلاسيكي، وغير متكلّف في الوقت نفسه.

وتُعتبر بيلا من بين العارضات الأعلى أجراً في العالم، إذ يصل دخلها إلى 19 مليون دولار سنوياً.

وبيلا هي الأخت الصغرى للعارضة جيجي حديد، والإبنة الثانية لرجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد والعارضة الدانماركيّة يولاندا حديد.

ودخلت بيلا حديد مجال عرض الأزياء في سن الـ16، وظهرت منذ ذلك الحين 27 مرة على أغلفة مجلة “فوغ” الشهيرة.

كما كسرت الرقم القياسي للظهور على أغلفة أعدادها الخاصة بشهر سبتمبر (وهو أهم عدد سنوياً في هذه المجلة) خلال العام 2017.

وشاركت بيلا خلال العام 2022 بأسابيع الموضة العالميّة. وقد شكّلت حديث الناس ومواقع التواصل الاجتماعي عندما شاركت خلال سبتمبر الماضي في عرض Coperni حيث تمّ رشّ جسمها أمام الجمهور بسائل أبيض تحوّل إلى ثوب عليها.

كما شاركت أيضاً باحتفاليّة فاشن تراست آريبيا التي أقيمت مؤخراً في قطر. كما أنها فخورة بأصولها الفلسطينية التي لا تتردد في الحديث عنها خلال المقابلات التي يتمّ إجراؤها معها.