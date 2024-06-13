بيلا حديد تظهر في فيديو كليب حول غزة

شاركت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد، في فيديو كليب أغنية الفنان السوداني الكندي مصطفى أحمد، المعروف باسم “مصطفى الشاعر”.

وتواصل العارضة الشهيرة، دعمها الدائم للشعب الفلسطيني، والذي يعاني منذ 7 أكتوبر الماضي من حرب مستمرة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء.

وشارك الشاعر عبر حسابه في منصة “إنستغرام” مقطعا ترويجيا لأغنيته الجديدة “غزة تنادي” Gaza Is Calling”.

وتظهر فيه العارضة الشهيرة جالسة على الأريكة في بيت طغى على ديكوره الطابع العربي، فيما غزت ملامحها الحزن والألم.

وتظهر بيلا في الأغنية وهي تحاول مواساة صديق طفولتها عبر مدّ يدها إليه، ليتضح أنهما عاشا ماضيا أليما في غزة وسط الدمار.

وقال الشاعر، إن الأغنية بدأ بكتابتها وتسجيلها عام 2022، وتواصل مع العارضة ذات الأصول الفلسطينية للمشاركة في الفيديو في ذلك الوقت، ليصوراه العام الماضي.

كما كشف المغني السوداني الأصل أن عائدات الأغنية ستذهب إلى صندوق إغاثة الأطفال الفلسطينيين.

ولا تتوقف العارضة الشابة عن دعم القضية الفلسطينية وتسليط الضوء على الأزمة الإنسانيّة في غزة بمنشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل.

بالإضافة إلى مشاركتها في مظاهرات منددة بالحرب المتواصلة منذ 6 أشهر على القطاع الساحلي المحاصر. وذلك رغم الانتقادات الحادة التي تطالها من الإسرائيليين.

https://www.instagram.com/reel/C75Aa7PybOf