بيلا حديد تنشر صور منزل طفولتها

نشرت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد، صورة لمنزل طفولتها في ماليبو، وهو يحترق بسبب سلسلة من حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس، مؤخرًا.

وشاركت بيلا حديد، عبر خاصية الستوري المُلحقة بحسابها عبر إنستغرام، صورا أوضحت حجم الدمار الذي لحق بمنزل عائلة حديد. بما في ذلك بيلا وشقيقتها جيجي ووالدتهما يولاندا حديد.

وكان لهذا المنزل حضورًا بارزًا في برنامج الواقع الشهير “ربات البيوت الحقيقيات في بيفرلي هيلز”. على مدار المواسم الأولى من العرض.

وأرفقت بيلا حديد إحدى صور الحريق التي شاركتها بتعليق قالت خلاله: “غرفة نوم الطفولة” مع رمز تعبيري يعكس شعورها بالحزن.

أما الصورة الثانية، فقد كانت لركام المنزل، الذي لم يتبق منه سوى الإطارات الخشبية والجدران المحترقة.

يُذكر أن يولاندا حديد كانت قد اشترت هذا المنزل عام 2007 مقابل 4.5 مليون دولار. ثم أمضت يولاندا السنوات اللاحقة لهذا العام، وهي تجدد في المنزل ليكون معبرًا عن شخصيتها وذوقها الخاص. ليصبح بعدها المنزل موطنًا لأسرة حديد لسنوات طويلة.

وفي عام 2015، قررت يولاندا، بيع المنزل بعد مرور ثماني سنوات من العيش فيه.

واجتاحت حرائق الغابات، العديد من المنازل الفاخرة في لوس أنجلوس، بما في ذلك منزل كايلي جينر الذي استأجرته لفترة.

وقد أدت الحرائق إلى تدمير العديد من المنازل الفخمة، واضطرت أكثر من 30,000 شخص إلى مغادرة منازلهم.