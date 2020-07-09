بيلا حديد تهاجم انستغرام بعد حذفه منشورا لها يتعلق بفلسطين

هاجمت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، بيلا حديد، موقع إنستغرام، بعد حذفه صورة نشرتها لجواز سفر والدها تظهر مسقط رأسه فلسطين.

ونشرت العارضة بكل فخر، جواز سفر والدها مطور العقارات الفلسطيني الأمريكي محمد حديد، لتسليط الضوء على مسقط رأسه فلسطين.

ليقوم موقع انستغرام بحذف الصورة، وهو ما جعل حديد تخرج عن صمتها.

وشاركت العارضة، لقطة شاشة للرسالة التي تلقتها من المنصة، والتي تشير إلى “انتهاكات قواعد المستخدمين بما في ذلك المضايقة والتنمر”.

وكتبت بيلا حديد: “أزال انستغرام صورة جواز سفر والدي الأمريكي عليه مكان مولده فلسطين”.

وأضافت: “سألت المنصة، كيف يمكن أن تعتبر فخرها بمسقط رأس والدها فلسطين تنمرا أو مضايقة”.

وأوردت بيلا حديد: “لا يجوز لنا أن نكون فلسطينيين على إنستغرام؟ هذا هو التنمر بالنسبة لي، لا يمكنكم محو التاريخ عن طريق إسكات الناس”.

وأثارت هذه الحادثة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، وقام العديد من مستخدمي وسائل التواصل بإعادة مشاركة صور العارضة على صفحاتهم.