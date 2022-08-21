بيلا حديد: مستعدة لفقدان مهنتي من أجل دعم فلسطين

قالت عارضة الأزياء من أصول فلسطينية، بيلا حديد، إنها مستعدة لخسارة مهنتها في عرض الأزياء، لمواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وصرحت بيلا حديد في مقابلة صحفية أنها تدرك أن وظيفتها على هذه الأرض ليست عرض الأزياء فقط.

وتحدثت بيلا حديد بإسهاب عن تراثها الإسلامي والعربي ودعمها المتواصل لحقوق الفلسطينيين.

وأضافت ابنه رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد: “أتحدث عن كبار السن الذين ما يزالون يعيشون هناك. ولا يستطيعون رؤية فلسطين حرة، وللأطفال الذين لا يزالون قادرين على الحصول على حياة جميلة”.

وتابعت: “أدركت أنني لست على هذه الأرض لأكون عارضة أزياء. أنا محظوظة لأني أستطيع الحديث عما أرغب، هل سأفقد وظيفتي؟”.

وقالت حديد: “لقد توقفت العديد من الشركات عن العمل معي. كان لدي أصدقاء تخلوا عني تمامًا، كنت أتناول العشاء معهم في منزلهم لسنوات. الآن لن يسمحوا لي بالدخول إلى منزلهم بعد الآن”.