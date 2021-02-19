“بيليم” في قائمة إتحاد العاصمة لأول مرة !

فاجأ “تيري فروجي” مدرب إتحاد العاصمة الجميع، باستدعائه اللاعب البوركينابي “حامد بيليم” لمواجهة “بسكرة”.
واستدعى “فروجي” النجم البوركينابي بالرغم من خوضه لحصتين تدريبيتين مع إتحاد العاصمة.
وكانت إدارة الفريق قد أعلنت انضمام “بيليم” أين تم تقديمه في ملعب “بولوغين” منذ أيام قليلة فقط.
في حين شهدت تشكيلة إتحاد العاصمة، عودة كل من “بلقاسيمي” و”شيتة” وغياب “بن دين” و”بلعيد” للإصابة.
قائمة اللاعبين المستدعين لمباراة إتحاد بسكرة 📝
– اول استدعاء للمستقدم الجديد حامد بيلام.
– عودة كل من شيتة و بلقاسمي من الإصابة.
– غياب بن يدين بداعي الإصابة.#Squadlist #USBUSMA#Allezlesrouges⚫🔴💪 pic.twitter.com/wEd81CixVb
— USM Alger (@USMAofficiel) February 18, 2021
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