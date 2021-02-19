“بيليم” في قائمة إتحاد العاصمة لأول مرة !

الرياضة
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“بيليم” في قائمة إتحاد العاصمة لأول مرة !
بقلم أمير بهلول

فاجأ “تيري فروجي” مدرب إتحاد العاصمة الجميع، باستدعائه اللاعب البوركينابي “حامد بيليم” لمواجهة “بسكرة”.

واستدعى “فروجي” النجم البوركينابي بالرغم من خوضه لحصتين تدريبيتين مع إتحاد العاصمة.

وكانت إدارة الفريق قد أعلنت انضمام “بيليم” أين تم تقديمه في ملعب “بولوغين” منذ أيام قليلة فقط.

في حين شهدت تشكيلة إتحاد العاصمة، عودة كل من “بلقاسيمي” و”شيتة” وغياب “بن دين” و”بلعيد” للإصابة.


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