بيليه يترك وصية غريبة بخصوص مكان دفنه

سيكون عشاق كرة القدم. على موعد لتوديع. أسطورة كرة القدم العالمية. البرازيلي بيليه، والذي بدأت مراسم جنازته اليوم الإثنين.

وحسب ماذكرته صحيفة “ذاصن“، اليوم الإثنين، فإن الأسطورة بيليه، سيدفن في مقبرة “عمودية”، تُطل على ملعب ناديه السابق سانتوس.

وأشار المصدر، أن مكان دفن بيليه، هو مبنى مكون من 14 طابقًا يضم غرفا وشلالًات ومتحف للسيارات، ومحرقة جثث وضريح للعائلات.

كما أضاف ذات المصدر، أن سبب وصية بيليه بدفنه في هذا المكان، تكريما لوالده دوندينيو الذي سبق له أن لعب بصفوف نادي سانتوس.