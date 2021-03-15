بيلي يُهنّئ كريستيانو رونالدو بتحطيم رقمه القياسي

الرياضة
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بيلي يُهنّئ كريستيانو رونالدو بتحطيم رقمه القياسي
بقلم أمير بهلول

هنّأ أسطورة كرة القدم البرازيلية “بيلي” النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بعد أن حطم رقمه القياسي في  عدد الأهداف الرسمية.

ووصل “كريستيانو” للهدف الرسمي رقم 770 في مشواره الكروي محطما رقم “بيلي” السابق (767 هدف).

ونشر “بيلي” رسالة تهنئة جاء فيها: “”كريستيانو، الحياة رحلة بمفردها، كل واحد يقوم برحلته الخاصة، ويا لها من رحلة جميلة تخوضها”.

“أنا معجب بك كثيرًا، أحب مشاهدتك وأنت تلعب وهذا ليس سرًا على أحد”.

“تهانينا على تحطيم الرقم القياسي لأهدافي في المباريات الرسمية، أسفي الوحيد هو عدم قدرتي على احتضانك اليوم”.


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