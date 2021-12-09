بيل غيتس.. في هذا العام ستنتهي الأزمة الحادة من كورونا

عبّر الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، عبر مدونة “GatesNotes”، عن توقعاته المتفائلة بشأن وقت نهاية وباء “كورونا”. كما أشار المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، أن “المرحلة الحادة” لوباء كورونا ستنتهي عام 2022، معتبرا ظهور متغير “أوميكرون” “مثيرا للقلق”.

في حين اقترح بيل غيتس في منشوره على مدونة GatesNotesقد يكون من الحماقة إجراء تنبؤ آخر. تابعا “لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022″. وفي غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة”. “التي يتعين عليك فيها التفكير حقا في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح مشترك لفيروس كورونا والإنفلونزا كل خريف”.

ويقر بيل غيتس بأنه “لا يوجد شك في أن متغير أوميكرون يثير القلق”، إلا أن سرعة اكتشاف المتغيرات الجديدة”. “جنبا إلى جنب مع التطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات”. “قادته إلى الأمل أن يصبح “كوفيد-19″ مرضا مستوطنا في عام 2022”.

وقال بيل غيتس “إن العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة أكثر من أي وقت آخر في الوباء حتى الآن”. وأضاف: “نحن في وضع أفضل بكثير لإنشاء لقاحات محدثة إذا لزم الأمر”.

كما أوضح بيل غيتس إن الكثير من معلومات “أوميكرون”،مثل مدى فعالية اللقاحات الموجودة أو العدوى السابقة بالحماية ضده، ستكون متاحة قريبا. حيث يعمل الباحثون بمن فيهم أولئك الذين تدعمهم مؤسسة Bill & Melinda Gates، لمعرفة المزيد عنها.

وأوضح بيل غيتس بمراجعته التي نشرها بمدونته أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل فتك “كوفيد-19” بالمستقبل. كما كتب “ستظل المجتمعات تشهد تفشي المرض من حين لآخر،لكن ستتوفر أدوية جديدة يمكن أن تعالج معظم الحالات”. و”ستكون المستشفيات قادرة على التعامل مع الباقي”. وتأتي تعليقات قطب التكنولوجيا في الوقت الذي ينتشر فيه متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا.

ويتسابق العلماء وشركات الأدوية لمعرفة كيف يتصرف المتحور الجديد، وكيف ستصمد اللقاحات ضده. ويشار إلى أن المتغير مثير للقلق بسبب مجموعته الكبيرة من الطفرات.

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