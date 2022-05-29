بيل غيتس يتوقع ظهور جائحة جديدة في هذه الفترة

توقع الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، ظهور جائحة جديدة محتملة لدى البشرية خلال العقدين المقبلين.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال غيتس خلال حديث لصحيفة دياريو الإسبانية: “هناك احتمال بنسبة خمسين في المئة. أن تكون لدينا جائحة آخرى في السنوات العشرين المقبلة”.

كما حذر غيتس مؤخرا من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد قائلا: “لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر منها أكثر انتشارا. وأكثر فتكا”.

وأضاف غيتس: “لم نشهد الأسوأ بعد.. لا أريد أن يكون صوتا متشائما، إلا أن احتمال ظهور متغير جديد أكثر ضراوة يزيد كثيرا عن خمسين في المئة”.

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كما قال مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، قبل أشهر، إن خطر الإصابة بفيروس كورونا بات منخفصا بشكل كبير. مرجحا إحتمال ظهور وباء جديد خطير في المستقبل. وأضاف بيل غيتس، خلال مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي في ألمانيا، أن وباء جديدا من المحتمل أن ينشأ من عامل ممرض مختلف عن عائلة فيروس كورونا. مشيرا إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية يجب أن يساعد العالم على القيام بعمل أفضل لمكافحته. مؤكدا على ضرورة الاستثمار من الآن والتحضير لمجابته. حيث قال: “ستكون لدينا جائحة أخرى. وسيكون ذلك عاملا ممرضا مختلفا في المرة القادمة”. وبعد مرور عامين على انتشار جائحة كورونا، قال غيتس إن أسوأ الآثار قد تلاشت مع اكتساب أعداد كبيرة من سكان العالم لمستوى معين من المناعة. حيث تضاءلت شدة الفيروس أيضا مع أحدث متغير “أوميكرون”. وأشار غيتس إلى أن الفيروس ساهم في إكساب الناس المناعة بطريقة أسرع من اللقاحات. وقال: “إن فرصة الإصابة بأمراض خطيرة، التي ترتبط بشكل أساسي بكبار السن وبالمصابين بالسمنة أو مرض السكري، تقل الآن بشكل كبير. بسبب التعرض للعدوى”. وأكد على أن الوقت قد فات بالفعل للوصول إلى هدف منظمة الصحة العالمية بتلقيح 70 بالمائة من سكان العالم بحلول منتصف عام 2022. فحاليا، تلقى 61.9 بالمائة من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا. وأضاف أن العالم يجب أن يتحرك بشكل أسرع في المستقبل لتطوير وتوزيع اللقاحات، داعيا الحكومات إلى الاستثمار في ذلك الآن. مضيفا “في المرة القادمة يجب أن نحاول أن نجعلها بدلا من عامين، ستة أشهر”. مضيفا أن المنصات الموحدة، بما في ذلك تقنية messenger RNA (mRNA)، ستجعل ذلك ممكنا. وأكد على أن “تكلفة الإستعداد للوباء القادم ليست كبيرة. الأمر ليس مثل تغير المناخ. إذا كنا عقلانيين، نعم. في المرة القادمة سنلحق بها مبكرا”.

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