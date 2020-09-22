بيل غيتس يُفجر مفاجأة عن لقاح كورونا وموعد إنتهاء الوباء

توقع الملياردير الأميركي بيل غيتس، أن يتوافر لقاح فيروس كورونا موافق عليه من طرف إدارة الغذاء والدواء الأميركية في أوائل العام المقبل.

وقال رجل الأعمال الأمريكي، في مقابلة مع مجلة “فورتشين” الأميركية: “ما لا يقل عن اثنين أو ثلاثة أو أربعة من اللقاحات يمكن أن تكون آمنة وفعالة”.

واعتبر غيتس أن عدد الأشخاص الذين يتلقون التطعيم وعدد الأشخاص الذين يرتدون الكمامات، سيحدد مدى سرعة انتهاء وباء كورونا.

وتابع غيتس، إن هناك 6 لقاحات حاليا ترى مؤسسة بيل وميليندا غيتس، أنها من المرجح أن تصل إلى نتائج إيجابية في تجارب المرحلة الثالثة، وتتقدم بطلب للحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء.

وأضاف رجل الأعمال الأمريكي، أنه يجب وضع نهاية لهذا الوباء ومن ثم علينا أن نعمل على اللحاق بالركب والعودة إلى ما كنا عليه في بداية العام 2020، بشأن التطعيم والتعليم.