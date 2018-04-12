بينتيز: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة” !

الرياضة
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بينتيز: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة” !
بقلم أمير بهلول

أعرب “رافا بينتيز” مدرب “نيوكاسل”عن ثقته الكبيرة في إمكانيات الجزائري “إسلام سليماني” الذي يتجه للمشاركة مع فريقه ضد أرسنال الأحد المقبل.

وقال “بينتيز” في تصريح لموقع “كرونيكل”: “أتأسف على عدم مشاركته ضد ليستر لأنه كان في منحى تصاعدي”.

وأضاف: “كان يمكنه أن يكون حاضرا وأن يقدم مباراة كبيرة لكنه تدرب بشكل مثالي طوال الفترة السابقة”.

وتابع: “سليماني سيثبت أنه صفقة ناجحة في المباريات الستة المقبلة، وأتمنى أن يقدم الأفضل”.

وحسب ما ذكرت المصادر الإنجليزية فإن المباريات الـ6 المقبلة ستحدد مصير “السوبر سليم” مع “نيوكاسل”.

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