بينغو لشركة حياة DHC الجزائر يتبرع بـ2 مليون دينار لقرية الطفولة المسعفة بدرارية

تؤكد شركة “حياة DHC الجزائر”، التابعة لمجموعة “حياة” التركية والمتخصصة في منتجات النظافة، من خلال علامتها التجارية “بينغو” مرة أخرى التزامها الإجتماعي من خلال مبادرتها “إرسم بسمة”.

وتم تنظيم مبادرة للتبرع بقيمة 2 مليون دينار لصالح أطفال قرية الطفولة المسعفة SOS درارية، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 نوفمبر من كل سنة.

وتهدف هذه المبادرة، إلى توفير المزيد من الراحة والإطمئنان للأطفال المقيمين في قرية الأطفال SOS درارية، من خلال توفير منتجات “بينغو” لتلبية احتياجاتهم.

بالإضافة إلى قسيمات للشراء في المتاجر التي تتعاون مع شركة “حياة DHC الجزائر”.

وقد وقع الاختيار على قرية الأطفال المسعفة SOS درارية، كونها تنشط منذ مدة في الجزائر.

ويهدف نشاطها إلى توفير بيئة أسرية للأطفال مع دعمهم وإدماجهم في المجتمع.

ويتماشى هذا العمل مع القيم التي يدافع عنها مجمع “حياة ” اتجاه المجتمع بشكل عام والأطفال بشكل خاص، والالتزام اتجاه قرية الأطفال SOS درارية.

وهو ما أشاد به أمين بوزهري، المدير الوطني لقرية الأطفال المسعفة SOS درارية، في كلمته بمناسبة تنظيم هذه الإحتفالية الخاصة بالتبرع لفائدة قرية الأطفال.

مؤكدا على الحاجة إلى مثل هذه المبادرات الخيرية وما لها من تأثير، وهو ما دعمته نورية بن كريتلي، مديرة الاتصال بشركة “حياة الجزائر”.

وقالت ذات المسؤولة: “الالتزام الاجتماعي بالنسبة إلى شركة حياة هو مسؤولية أساسية. ونحن نريد لتكون جزءًا من الإستمرارية والمشاركة من خلال دعم علاماتنا التجارية المختلفة”.

في هذا السياق، أطلقت “حياة” في الجزائر من خلال علامتها التجارية للمواد المنظفة “بينغو” الحملة الثانية. لدعم قرية الأطفال المسعفة SOS درارية تحت شعار “ارسم بسمة”. والتي تشمل متابعي “بينغو” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدوره، أشار وحيد بن بركات، مدير التسويق لدى “حياة” في الجزائر: “بالنسبة لهذه الطبعة الثانية، تحت شعار”ارسم بسمة”. جددت “بينغو”، للعام الثاني على التوالي. عملها الخيري مع الأطفال ونقل هذه المبادرة لكامل المجتمع المتابع والوفي لـ”بينغو””.

مضيفا: “قمنا بدعوة متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تعاطفهم. وتضامنهم مع أطفال القرية بهدف منحهم المزيد من الحب من خلال رسائل الدعم”.

وتابع ذات المتحدث: “لقد تفاجئنا بالمشاركة القوية لمتابعينا عبر شبكة الإنترنت. كما تلقينا العديد من الرسائل وكل عبارات الحب والدعم. واليوم نشارك هذه الرسائل مع قاطني قرية الطفولة المسعفة SOS درارية “.

وأشار بن بركات “أردنا من خلال هذه المساهمة المالية، أن نقول لهؤلاء الأطفال أنهم ليسوا وحدهم. وأنه يمكنهم الاعتماد على تضامن الجزائريين. وبالتالي السماح لهم بالنمو والازدهار دون الشعور بنقص الدفئ الأسري”.

كما ذكر بن بركات أن ” شعار العلامة التجارية “بينغو” هو “حماية من تحبهم”. لذلك فمن المنطقي أن تقوم “بينغو” من خلال هذه المبادرة. بحماية الأطفال من خلال تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه للنمو والظفر بمكانة في المجتمع”.

وفي الختام، تطرقت نورية بن كريتلي إلى إلتزام “حياة” المترسخ ، بمبادرات تدور حول تعزيز حياة الناس وبيئتهم.

وصرحت قائلة: “نحن نتحمل مسؤوليتنا في العمل، باحترام موارد العالم والفرد. خلال ما يقارب من 20 عامًا من التواجد في الجزائر، ضاعفنا المبادرات. ونقوم في كل مرة بإطلاق مبادرات بالتعاون مع الجمعيات المحلية. هدفنا النهائي هو أن نكون شركة مواطنة، ومشاركا فعالا ومقدم لقيمة انسانية”.

وعلاوة على ذلك، ساهمت “حياة DHC الجزائر” في العديد من الأنشطة الداعمة للمجتمع مثل تجديد المعدات. وغرف الأطفال في قسم طب أعصاب الأطفال في مستشفى لمين دباغين بارني سابقا، في الجزائر العاصمة.

بالإضافة إلى مشاركتها في جمع تبرعات خاصة بالملابس والتنظيف وإعادة توزيعها بالتعاون مع جمعيات مختلفة.

وتبقى مجموعة “حياة” في الجزائر مصممة على تعزيز مشاركتها المجتمعية من خلال المزيد من المبادرات التي تهدف إلى تحسين دعم ومساعدة الاخرين. وبالتالي تصبح شركة مواطنة على المدى الطويل.