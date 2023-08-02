بينها 16 حالة مؤكدة.. تسجيل 80 حالة إصابة بداء الدفتيريا في تمنراست

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 80 حالة إصابة بداء الدفتيريا في المناطق الحدودية بولاية تمنراست، من بينها 16 حالة مؤكدة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن أغلبية الحالات المسجلة كانت لرعايا أجانب من دول مجاورة غير ملقحين، يعيشون بضواحي مدينة تمنراست، وقد شملت حملة التلقيح أكثر من 10.100 شخص

وقد طمأنت الهيئة ذاتها، بأن الوضع بات مستقرا في الوقت الحالي، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منذ عدة أيام، لكن اليقظة تبقى مطلوبة.

كما تمّ اتخاذ كافة الإجراءات بشكل عاجل من طرف السلطات الصحية المحلية من أجل تفادي انتشار المرض.

تتلخص الإجراءات المتخذة فيما يلي:

– التكفل بجميع الحالات على مستوى الهياكل الصحية على أمثل وجه.

– إنشاء خلية أزمة لمتابعة الوضعية الوبائية و تعزيز المراقبة.

– إجراء تحقيقات حول الحالات.

– توفير جميع الوسائل (أدوية، مصل مضاد للدفتيريا، لقاح، أدوات أخذ العينات، و غيرها) لفرق العلاج أو التلقيح.

– القيام بحملات توعية و تلقيح واسعة تستهدف الأحياء الأكثر تضررا بالإضافة إلى تلقيح الأشخاص ذي الصلة.

للتذكير، فإن الدفتيريا مرض شديد العدوى و تسببه بكتيريا سامة خارجية تنتشر بشكل أساسي عبر الاتصال المباشر أو من خلال الرذاذ التنفسي و تتم الوقاية منه عن طريق التلقيح.

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