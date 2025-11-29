إعــــلانات
بينهم أطفال.. تسمم 5 أشخاص بالغاز في البيض

بقلم عايدة.ع
أصيب 5 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي إخوة حسني، ببلدية البيض.

من جهتها، أوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا00د من أجل إسعاف 05 أشخاص. متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بحي إخوة حسني، ببلدية ودائرة البيض.

مشيرة أن الحادث خلف تسمم 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و  39 سنة لهم صعوبة في التنفس. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

