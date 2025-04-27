 بينهم أطفال.. 4 وفيات في انهيار سكنات قصديرية بوهران

لقي 4 أشخاص -من بينهم أطفال- حتفهم في حادث انزلاق التربة مما أدى إلى انهيار 5 سكنات قصديرية، بالمكان المسمى أرض الشباط، ببلدية و دائرة وهران، مع تسجيل عشرات الجرحى.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية، أن الأطفال المتوفون تتراوح أعمارهم بين 5 و 6 سنوات، مشيرة إلى تسجيل عشرات الجرحى. جراء الحادث.

وأشار ذات المصدر، أن الانزلاق الأرضي تسبب في هدم 5 منازل بموقع الحادث، فيما تم إسعاف الجرحى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و75 سنة، ونقلهم إلى المستشفى.

الحصيلة أولية وعملية الإنقاذ والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض ما زالت جارية، باستعمال الكلاب المدربة.

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