بينهم أطفال.. 8 مصابين في حريق عدادات كهربائية بعنابة

أصيب 8 أشخاص في حادث احتراق عدادات كهربائية بحي إقامة النخيل ببلدية وولاية عنابة.

وأوضحت مصالح الحماية المدينة، أنها تدخلت، من أجل إخماد حريق عدادات كهربائية بالطابق الأرضي لبناية سكنية. تتكون من (ط أ + 05) بحي اقامة النخيل، ببلدية و دائرة عنابة.

مشيرة أن الحادث خلّف احتراق 14 عداداً كهربائياً، مع تسجيل 3 أطفال و04 نساء لهم ضيق في التنفس ورجل له حروق من الدرجة الأولى، تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

