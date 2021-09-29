بينهم إطارات.. تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للسيارات

أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن تفكيك شبكة إجرامية مختصّة في التهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوروبا نحو الجزائر.

وحسب ذات المصالح، عمل عناصر الشبكة على إدخال سيارات فاخرة مسروقة من دول أوروبية نحو الجزائر، عبر ميناء سكيكدة والجزائر العاصمة.

وتم إدخال السيارات بعد تزوير الرقم التسلسلي والملف القاعدي، بتواطؤ من إطارات بميناء سكيكدة والجزائر العاصمة.

وتمكن عناصر الدرك الوطني، من توقيف المتورط الرئيسي وبحوزته سيارة سياحية فاخرة رباعية الدفع، محل بحث لدى مكتب الشرطة الدولية أنتربول، ويتعلق الأمر بمغترب مزدوج الجنسية، حيث ألقي عليه القبض ببلدية بوشقوف بقالمة.

كما أفضت التحقيقات إلى حجز 4 سيارات فاخرة أخرى محل بحث، تم إدخالها إلى التراب الوطني بنفس الطريقة، تم سرقتها في وقت سابق من إيطاليا، هولندا وفرنسا.

وتم توقيف إطارين بميناء الجزائر وإطار واحد بميناء سكيكدة.

هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام محكمة بوشقوف، التي أصدرت في حقهم أوامر بالإيداع بالمؤسسة العقابية ببوشقوف.

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