بينهم امرأة.. الإطاحة بشبكة تسرق المركبات في غليزان

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 07 أشخاص من بينهم امرأة مختصة في سرقة المركبات مع استرجاع مركبة محل سرقة.

القضية جاءت بعد تلقي شكوى تلقتها ذات الفرقة من الضحية، مفادها تعرض مركبته من نوع “سكودا”. للسرقة من قبل أشخاص مجهولين من يبينهم امرأة، والتي كانت بداخلها مبلغ مالي، هاتفه النقال. و بعض وثائقه وذلك بعد استدراجه من قبل إمرأة بالتخطيط مع شركائها باستعمال أسلحة بيضاء. على الفور بعد تكثيف الأبحاث والتحريات بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان و استغلالا للمواصفات المقدمة من قبل الضحية. تم في وقت وجيز تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم الواحد تلوى الآخر مع استرجاع المركبة المحل السرقة. و بعض من مسروقاته، بالإضافة إلى استرجاع مركبة من نوع “داسيا لوقان” ودراجة نارية من نوع بيجو 103 كانت تستعمل في عمليتهم الإجرامية.

بعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة أو أكثر ضد الأشخاص و الأملاك وجنحة سرقة مركبة عن طريق الاستدراج المقترنة بظرفي التعدد واستحضار مركبة ذات محرك و محاولة تصرف في مركبة متحصل عليها من جنحة حجز شخص عن طريق التهديد باستعمال أسلحة بيضاء ظاهرة.

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