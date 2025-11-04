بينهم امرأة.. توقيف 19 مشتبها فيه عن قضائيا عن الاعتداءات السرقة والمخدرات بالبليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة اولاد يعيش شرطة ولاية البليدة، من توقيف 19 مشتبها فيه من بينهم امرأة عن قضائيا عن الاعتداءات، السرقة، الاتجار غير مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي جلهم مسبوق قضائيا.

وأوضحت مصالح أمن البليدة، أنها قامت بترتيبات أمنية و مداهمات ليلية وضعتها مصالح أمن ولاية البليدة. من أجل القضاء على بؤر الإجرام و عصابات الأحياء عبر إقليم الاختصاص.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، تم تنظيم عملية شرطية ليلية عبر قطاع أمن دائرة اولاد يعيش بحر هذا الأسبوع. اقتحم فيها مختلف الأفواج العملياتية ، فرقة البحث والتدخل، الفرق المتنقلة للشرطة القضائية. وكتيبة التدخل السريع بالبليدة، من خلال هاته العملية الليلة تم تمشيط كافة الأحياء و النقاط السوداء بالقطاع الأمني. أسفر عن توقيف عدة أشخاص مشبوهين من ذوي السوابق القضائية من بينهم امرأة في عقدها الثالث.

كما تم خلالها تنفيذ أذونات تفتيش و أوامر بالقبض بالتنسيق مع النيابة المختصة أسفرت نتائجها هي الأخرى. عن توقيف تسعة عشر (19) شخصا مشتبها فيه. مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع، مقذوفات مؤثرات عقلية، قنب هندي و مبالغ مالية من عائدات الترويج. ليتم إنجاز ملفات قضائية في حق المشتبه فيهم و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن قضايا تكوين عصابات أحياء .

وأكدت مصالح أمن ولاية البليدة أنها تسعى إلى بسط الأمن العام من خلال توفير آليات سهلة وفعالة للمواطنين من أجل التبليغ. عن كل ما من شأنه المساس بالأمن العام، عبر الدعائم التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني. الأرقام الخضراء 1548، تطبيق ألو شرطة و الموقع الإلكتروني “شرطة البليدة”. قصد ضمان التدخل السريع والفعال للمصالح الأمنية من جهة ، و من جهة أخرى وضع حد لكل من يسعى إلى خلق جو اللاأمن وسط الساكنة.

