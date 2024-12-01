بينهم امرأة.. توقيف 3 أشخاص يُروجون الكوكايين بوهران

تمكن عناصر شرطة وهران ممثلة في فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية أفرادها متورطون في ترويج المخدرات الصلبة، وحجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين ، بالإضافة إلى توقيف 03 أشخاص متورطين في القضية.

وحسب بيان للشرطة، عملية التوقيف جاءت إستغلالا لمعلومات واردة لذات الفرقة مفادها تواجد أشخاص مشتبه فيهم. بقطاع الإختصاص يمتهنون ترويج هذه السموم ، لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية. بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم أسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، وإستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف. أسفرت العملية عن حجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين ،مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 40 مليون سنتيم .

بالإضافة إلى مركبة ودراجة نارية كانت تستخدمان في توزيع هذه السموم ، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم. موضوعه تكوين جمعية أشرار الحيازة تخزين وترويج المخدرات الصلبة لغرض عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، قدموا بموجبه أمام العدالة.

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