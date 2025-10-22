بينهم امرأة.. توقيف 5 أشخاص وضبط أزيد من 2000 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية اسطاوالي بالعاصمة، بحر الأسبوع المنصرم، في قضيتين متفرقتين من شل نشاط شبكة إجرامية متكونة من أربعة (05) أشخاص من بينهم امرأة مع ضبط (2129) كبسولة من المؤثرات العقلية.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العمليتين نفذتا عقب تحريات ميدانية مكثفة مكنت المحققين من كشف نشاط ىشبكة إجرامية. مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ليتم تحديد هوية أفرادها و توقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم.

كما أشار المصدر نفسه، أن العمليتين التي تم تنفيذهما تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. مكنت أيضا من ضبط واسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (1020500) دج من العائدات الإجرامية إضافة إلى (420) غ. من المخدرات الصلبة “كوكايين”، بالإضافة إلى ضبط (01) مركبة تم استعمالها لنقل هذه السموم.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الشراقة وفقا لملف إجراءات جزائية.

