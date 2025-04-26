بينهم امرأة.. توقيف 7 أشخاص مختصين في سرقة محلات المجوهرات وترويج المخدرات بالنعامة

تمكنت فرقة البحت والتدخل بأمن ولاية النعامة، تحت إشراف نيابة الاختصاص بمحكمة العين الصفراء، من تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة محلات المجوهرات وترويج المخدرات.

حيثيات القضية تعود إلى تقدم أحد تجار بيع المجوهرات بمدينة عين الصفراء، بشكوى تفيد بتعرض محله للسرقة من قبل مجهولين. حيث طالت السرقة مجموعة من المجوهرات كانت بداخل المحل ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 27 سبعة وعشرون مليون سنتيم.

أين تم فتح تحقيق في ملابسات القضية من طرف ذات الفرقة بالتنسيق مع فرقة البحت والتدخل بأمن ولاية النعامة. تحت اشراف نيابة الاختصاص بمحكمة العين الصفراء.

و بعد استعمال الأساليب الحديثة في التحقيق، تمكن المحققون في القضية من تحديد هوية أفراد هذه الجماعة الإجرامية. أين تم توقيف 07 أشخاص من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة إلى 40 سنة.

حيث تم استرجاع مبلغ مالي قدره 212500دج، وبعض المجوهرات المسروقة، كما تم حجز الوسائل والأدوات المستعملة في عملية السرقة، حجز دراجة نارية ومركبة نفعية، كانت تستعمل في تسهيل عملية السرقة، بالإضافة إلى ضبط وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ (41 غرام من المخدرات الصلبة نوع كوكايين، 48 قرص من المخدر (اكستازي)، 39 قرص مؤثر عقلي من نوع (باركيديل)، 16 قرص مؤثر عقلي من نوع (بريغابالين)، 2.56 غرامة من المخدرات(كيف المعالج).

وبعد استفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العين الصفراء عن قضيتي: جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة مع توفر ظرف التعدد، الكسر من داخل محل واستحضار مركبة ذات محرك لغرض تسهيل فعلهم وتسهيل هروبهم. وجنحة الحيازة والوضع وشراء قصد البيع للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية والمخدرات (كيف معالج) بطريق غير مشروعة.

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