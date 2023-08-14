بينهم امرأة.. توقيف 7 أشخاص وحجز 14382 قرص مهلوس بمطار العاصمة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر الممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية 2 باب الزوار بالتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية لمطار هواري بومدين الدولي، 7 أشخاص، من بينهم امرأة، ينشطون في إستراد والمتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية.

وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فقد تم على اثر هذه العملية حجز 14382 كبسولة من المؤثرات العقلية، كانت مموهة داخل أكياس تحتوي على مادة الشاي وكذا داخل علب الحلوى، إضافة إلى حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 218930 دينار.

وجاءت العملية على إثر إيقاف شخصين مبحوث عنهما قضائيا، من قبل عناصر الشرطة القضائية لمطار هواري بومدين الدولي، الأول قادم من دولة أوروبية بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، والثاني كان بصدد استلامها من المشتبه فيه الرئيسي، ونقلها إلى باقي أفراد الشبكة، التحريات التي قامت بها قوات الشرطة بمقاطعة الشرطة القضائية باب الزوار بالعاصمة، مكنت من تحديد هوية 5 أشخاص من بينهم إمراة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، عن جناية الاستيراد، الحيازة، التموين، النقل، السمسرة والعرض من أجل البيع والتوزيع للمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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