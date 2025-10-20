بينهم امرأتان.. توقيف 11 شخصاً وحجز أسلحة بيضاء

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي بعين البيضاء بأمن دائرة السانيا بولاية وهران، من وضع حد لنشاط عصابتي أحياء، حيث تم توقيف 11 شخصا بينهم امرأتان وحجز أسلحة محظورة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أن العملية جاءت إثر معلومات مفادها وجود شجار بين عصابتي مدججين بالأسلحة البيضاء وسط أحد الأحياء بقطاع الإختصاص. وزرع الرعب والإخلال بالسكينة، أين قامت ذات المصالح بالتنسيق مع المصالح العملياتية بمداهمة المكان وتوقيف 05 أشخاص.

كما أشار المصدر نفسه، أنه مواصلة للتحريات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا. واستصدار أذون بالتفتيش والتوقيف تم وقيف 06 أشخاص من بينهم امرأتين. كانتا تستغلان مسكنيهما لإخفاء الأسلحة البيضاء المحظورة، والأشخاص المبحوث عنهم. مع استرجاع 13 سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير(سيوف، بوشيات، وعصي ). وألعاب نارية (بوق ،وسينيال) وحيوان مفترس، ليتم تحرير إجراء قضائي ضد هم قدموا بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور